Сергей Марков призвал не верить фейкам об Азербайджане и России

Политолог Сергей Марков обратил внимание на необходимость противостоять информационной войне, развернутой деструктивными внешними силами против российско-азербайджанских отношений, и не доверять фальшивым сообщениям.

Директор Института политических исследований Сергей Марков на своем телеграм-канале "Логика Маркова" рассказал о том, как сейчас выстраивается информационная война против российско-азербайджанских отношений: работают фабрики фейков, публикующие в РФ антиазербайджанские, а в Азербайджане – антироссийские fake news.

Прежде всего Сергей Марков пояснил, что деструктивные внешние силы стремятся разжечь межнациональные противоречия внутри России.

"Они работают на два фронта: в Азербайджане врут про Россию, а в России врут про Азербайджан"

– Сергей Марков

В качестве примера он привел фейк о ликвидации в Азербайджане школьного образования на русском языке – эту ложь сегодня опровергли в Минобразования АР. Сергей Марков выразил сожаление, что в фейк легко поверили и распространили по соцсетям сотни россиян.

В связи с этим политолог призвал граждан быть очень осторожными в работе с информацией и жестко отсеивать фейки деструктивных внешних сил.