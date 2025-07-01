Сергей Марков призвал не верить фейкам об Азербайджане и России

Директор Института политических исследований Сергей Марков на своем телеграм-канале "Логика Маркова" рассказал о том, как сейчас выстраивается информационная война против российско-азербайджанских отношений: работают фабрики фейков, публикующие в РФ антиазербайджанские, а в Азербайджане – антироссийские fake news.
Прежде всего Сергей Марков пояснил, что деструктивные внешние силы стремятся разжечь межнациональные противоречия внутри России.
"Они работают на два фронта: в Азербайджане врут про Россию, а в России врут про Азербайджан"
– Сергей Марков
В качестве примера он привел фейк о ликвидации в Азербайджане школьного образования на русском языке – эту ложь сегодня опровергли в Минобразования АР. Сергей Марков выразил сожаление, что в фейк легко поверили и распространили по соцсетям сотни россиян.
В связи с этим политолог призвал граждан быть очень осторожными в работе с информацией и жестко отсеивать фейки деструктивных внешних сил.