Антон Бредихин: стратегические отношения России и Азербайджана сохранятся

Кавказовед Антон Бредихин в интервью "Вестнику Кавказа" выразил уверенность в сохранении стратегического партнерства и союзничества России и Азербайджана ввиду отсутствия фундаментальных причин для понижения уровня отношений. Азербайджан, подчеркнул эксперт, важен для России.

Россия совершенно не заинтересована в понижении уровня отношений с Азербайджаном по армянской модели и рассматривает Баку в качестве надежного союзника и стратегического партнера – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин.

"Несмотря на все развитие кризисной ситуации с обеих сторон, Россия и Азербайджан остаются стратегическими партнерами. От Декларации о союзническом взаимодействии 2022 года никто из сторон не отказывается и не выходит из него, стратегическое сотрудничество на всех уровнях продолжается", - прежде всего сказал он.

"По этой причине сейчас все-таки следует уделять больше внимание тому, что есть стратегические отношения между Россией и Азербайджаном, и, что бы ни происходило, они сохранятся в дальнейшем. То есть говорить о том, что в российско-азербайджанских связях что-то действительно ухудшается, не стоит", - подчеркнул Антон Бредихин.

Эксперт уверен, что в скором времени произойдет нормализация контактов из-за отсутствия мотивов для понижения уровня связей: России необходим Азербайджан как союзник в регионе Южного Кавказа.

"Улучшение отношений вполне возможно после текущих событий. У этого есть очевидные причины: России не нужно, чтобы связи с Азербайджаном портились так же, как с Арменией, не нужен тот уровень отношений с Баку, который сложился между Москвой и Ереваном. Россия все-таки видит в Баку своего союзника, который не стремится в НАТО и настроен на позитивное развитие двусторонних связей", - пояснил научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ.

"Поэтому какого-то кардинального изменения подхода Москвы к российско-азербайджанским отношениям не предвидится", - заключил Антон Бредихин.