Сергей Лавров встретился с Хаканом Фиданом

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров принял в Москве своего турецкого коллегу Хакана Фидана.

В Москве стартовала встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом, сообщают СМИ.

Открывая встречу, Сергей Лавров подчеркнул, что Россия особо ценит стремление турецкой стороны содействовать украинскому урегулированию.

"Ценим искреннею заинтересованность наших турецких друзей содействовать поиску справедливого, устойчивого, долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины"

– Сергей Лавров

В свою очередь, Хакан Фидан заявил о том, что Анкара делает все от нее зависящее в роли посредника на переговорах Москвы и Киева.

Он отметил, что Турция выступает за нормализацию российско-украинских отношений и в этой связи готова предоставить площадку для диалога.

"Наша страна, Турция, готова сделать все возможное от нее зависящее. Это касается посреднической роли: или может быть сама посредником, или же оказать такую платформу, площадку"

– Хакан Фидан

В рамках встречи стороны затронули тему развития российско-турецких отношений. Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что связь Москвы и Анкары продолжает укрепляться.

Он особо отметил, что партнерство двух стран укрепляется в направлении, которое поставили президенты – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

"Отношения между Россией и Турцией продолжают развиваться и укрепляться в направлении, которое поставили наши лидеры стран. В этом плане наши отношения выходят на уровень институализации"

– Хакан Фидан

Сергей Лавров также указал на укрепление межгосударственных связей, особенно в области экономики.

Также он выразил надежду на то, что новое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Турции состоится до конца 2026 года.

Говоря о контактах руководителей РФ и Турецкой Республики, Лавров упомянул, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган регулярно общаются и развивают разносторонний диалог.