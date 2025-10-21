Сергей Лавров принял нового главу МИД Казахстана

Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев совершил свой первый официальный визит в Москву и встретился со своим российским коллегой.

В Москве состоялись переговоры глав МИД России и Казахстана Сергея Лаврова и Ермека Кошербаева. Для казахстанского министра иностранных дел визит в Россию стал первой поездкой за рубеж после назначения на должность главы МИДа. Напомним, ранее он занимал должность посла Казахстана в РФ.

Сегодняшняя встреча была посвящена будущему визиту президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Москву, который состоится 12 ноября текущего года.

"Наши лидеры контактируют на регулярной основе формально и неформально... Идет полным ходом подготовка к государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию"

– Ермек Кошербаев



Кроме того, встреча была приурочена к 33-ей годовщине со дня установления официальных дипломатических отношений между Казахстаном и Россией.

В рамках переговоров обсуждались вопросы прочного российско-казахстанского партнерства. В частности, министры затронули тему освоения космоса, отметив в этой связи важность проекта "Байтерек".

Помимо этого, Кошербаев и Лавров поговорили о сотрудничестве в сфере энергетики, строительстве атомной электростанции в Казахстане и торговле.

Напомним, в рамках визита в Москву казахстанский министр также встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.