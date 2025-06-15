Сергей Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Глава российской дипломатии Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС. Глава МИД РФ возглавил российскую делегацию вместо президента Владимира Путина, который примет участие в мероприятии дистанционно.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, чтобы принять участие в саммите БРИКС.

Отметим, что встреча пройдет 6-7 июля. Глава российской дипломатии, который возглавил делегацию РФ, проведет ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании саммита по видеосвязи. Также на мероприятии не будет и главы КНР Си Цзиньпина. Вместо него возглавить китайскую делегацию поручено премьер-министру Ли Цяну.

Напомним, БРИКС – это объединение Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года в рамках Петербургского экономического форума.