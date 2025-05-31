Саммит БРИКС в Бразилии посетит глава МИД Турции Хакан Фидан

Несмотря на то, что Турция не входит в объединение БРИКС, на саммите в Бразилии страна будет представлена главой ее внешнеполитического ведомства Хаканом Фиданом, который проведет ряд на нем двусторонних встреч.

Глава МИД Турции Хакан Фидан собирается на двухдневный XVII саммит БРИКС, который стартует завтра в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в XVII саммите лидеров БРИКС по поручению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Министр примет участие в сессиях и проведет ряд двусторонних встреч"

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Ожидается, что турецкий министр на сессиях озвучит позицию страны о ее конструктивном и гуманитарном подходе к кризисам на Ближнем Востоке, особенно в Газе, а также заявит о важности справедливой международной торговой системы, добавил он, передает РИА Новости.

Напомним, БРИКС – это объединение Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года в рамках Петербургского экономического форума. Ко времени проведения XVI саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 октября 2024 года в Казани, в статусе стран, приглашенных в состав объединения, значились Саудовская Аравия и Аргентина. После присоединения к союзу Индонезии 6 января 2025 года количество "стран - партнеров БРИКС" составило 12 государств. Турция также обладает таким статусом.