Саммит БРИКС в Бразилии посетит глава МИД Турции Хакан Фидан

Глава МИД Турции Хакан Фидан собирается на двухдневный XVII саммит БРИКС, который стартует завтра в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в XVII саммите лидеров БРИКС по поручению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Министр примет участие в сессиях и проведет ряд двусторонних встреч"
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Ожидается, что турецкий министр на сессиях озвучит позицию страны о ее конструктивном и гуманитарном подходе к кризисам на Ближнем Востоке, особенно в Газе, а также заявит о важности справедливой международной торговой системы, добавил он, передает РИА Новости.
Напомним, БРИКС – это объединение Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года в рамках Петербургского экономического форума. Ко времени проведения XVI саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 октября 2024 года в Казани, в статусе стран, приглашенных в состав объединения, значились Саудовская Аравия и Аргентина. После присоединения к союзу Индонезии 6 января 2025 года количество "стран - партнеров БРИКС" составило 12 государств. Турция также обладает таким статусом.