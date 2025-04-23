Семьям погибших в ходе перестрелки полицейских окажут помощь в Дагестане

Семьи сотрудников полиции, погибших во время вчерашней перестрелки в Дагестане, получат по 1 млн рублей. Об этом сказано на страницах главы республики Сергея Меликова в социальных сетях.
"Приняли решение выделить семьям погибших сотрудников полиции по 1 миллиону рублей"
– руководитель региона
Он также поведал, что пострадавшие в ходе перестрелки получат до полумиллиона рублей.
"Средства будут выделены из регионального социального фонда "Все вместе"
– Сергей Меликов
Накануне около 14:15 несколько человек атаковали сотрудников правоохранительных органов в Махачкале. Они угнали служебную машины и собирались скрыться на ней, но были уничтожены. В результате инцидента погибли два полицейских, еще двое были ранены. Кроме того, ранения получили трое гражданских.