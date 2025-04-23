Семьям погибших в ходе перестрелки полицейских окажут помощь в Дагестане

Власти Дагестана пообещали выплатить деньги семьям погибших и пострадавшим во время вчерашней перестрелки. В результате инцидента погибли два правоохранителя.

Семьи сотрудников полиции, погибших во время вчерашней перестрелки в Дагестане, получат по 1 млн рублей. Об этом сказано на страницах главы республики Сергея Меликова в социальных сетях.

"Приняли решение выделить семьям погибших сотрудников полиции по 1 миллиону рублей"

– руководитель региона

Он также поведал, что пострадавшие в ходе перестрелки получат до полумиллиона рублей.

"Средства будут выделены из регионального социального фонда "Все вместе"

– Сергей Меликов

Накануне около 14:15 несколько человек атаковали сотрудников правоохранительных органов в Махачкале. Они угнали служебную машины и собирались скрыться на ней, но были уничтожены. В результате инцидента погибли два полицейских, еще двое были ранены. Кроме того, ранения получили трое гражданских.