Семь человек пострадали при нападении на полицейских в Махачкале

В Минздраве Дагестана привели последние данные по количеству раненых при нападении на наряд ДПС в Махачкале. Цифры озвучили в пресс-службе ведомства.
В министерстве пояснили, что врачи спасают людей, которые пострадали при перестрелке в столице Дагестана.
"По предварительным данным, семеро человек пострадали в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова города Махачкалы"
– Минздрав Дагестана
В ведомстве уточнили, что один полицейский скончался от полученных ран на месте нападения. Еще двое стражей порядка на скорых были отвезены в больницу, причем состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Кроме того, в больницу доставили и двух боевиков, получивших тяжелые ранения.
Напомним, ранее в МВД Дагестана сообщили, что в результате преступления погибли трое полицейских. Были ликвидированы двое нападавших.