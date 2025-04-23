Вестник Кавказа

Семь человек пострадали при нападении на полицейских в Махачкале

Семь человек пострадали при нападении на полицейских в Махачкале
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В ходе атаки боевиков на наряд ДПС в Махачкале были ранены в общей сложности семь человек – такие данные озвучили в Минздраве Дагестана. Двое из них – сами нападавшие.

В Минздраве Дагестана привели последние данные по количеству раненых при нападении на наряд ДПС в Махачкале. Цифры озвучили в пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, что врачи спасают людей, которые пострадали при перестрелке в столице Дагестана.

"По предварительным данным, семеро человек пострадали в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова города Махачкалы"

– Минздрав Дагестана

В ведомстве уточнили, что один полицейский скончался от полученных ран на месте нападения. Еще двое стражей порядка на скорых были отвезены в больницу, причем состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Кроме того, в больницу доставили и двух боевиков, получивших тяжелые ранения.

Напомним, ранее в МВД Дагестана сообщили, что в результате преступления погибли трое полицейских. Были ликвидированы двое нападавших.

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