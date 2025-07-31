Вестник Кавказа

Семь поездов задерживаются на Кубани после падения БПЛА

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае задерживаются семь пассажирских поездов. Отмечается, что это из-за падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская.

Семь пассажирских поездов задерживаются в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Уточняется, что напряжение в контактной сети пропало на участке между станциями Величковка и Ангелинская из-за падения обломков беспилотников.

В СКЖД отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Там же добавили, что в настоящее время движение организовано на тепловозной тяге.

