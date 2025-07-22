Вестник Кавказа

В Волгоградской области из-за падения БПЛА встали поезда

В Волгоградской области из-за падения БПЛА встали поезда
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Волгоградские железнодорожники остановили движение поездов на участке Котельниково – Канальная из-за падения обломков БПЛА, вызвавшего возгорание сухой травы вдоль путей.

Ночная атака БПЛА остановила движение поездов в Светлоярском районе Волгоградской области – сам летательный аппарат был сбит, однако его обломки обрушились на железнодорожную инфраструктуру. Никто не пострадал, однако задерживаются два дальних пассажирских поезда, сообщили в РЖД.

"Задержаны пассажирские поезда №532 Адлер - Киров, №531 Киров - Адлер, а также пригородный поезд №6212 сообщением Котельниково - Волгоград-1. Максимальное время задержки составляет более 4 часов"

- РЖД

Сейчас на месте падения обломков коптера работают оперативные службы, которые ликвидируют обломки на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов, сообщил в Telegram-канале администрации Волгоградской области ее губернатор Андрей Бочаров.

"Для ликвидации обломков БПЛА, расположенных на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено"

- Андрей Бочаров

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