Семь мостов трассы "Кавказ" отремонтируют за 380 млн рублей

Автомобильные мосты в республиках Северного Кавказа отремонтируют в этом году. На ремонт выделено 380 млн рублей, работы будут проводить на трассе "Кавказ".

За год семь мостов на федеральных трассах в СКФО будут капитально отремонтированы, об этом сообщил глава Упрдора "Кавказ" Александр Лукашук.

"В 2024 году капитально ремонтируем семь мостов на федеральных дорогах СКФО. Из них три в Кабардино-Балкарии на автодороге "Кавказ" расширяем с двух до четырех полос движения. Два моста обновим в Чеченской Республике, по одному - в Дагестане и Карачаево-Черкесии"

– Лукашук

На ремонтные работы будет направлено порядка 380 млн рублей.

Многие мосты на автодороге "Кавказ" не только ремонтируют, но и расширяют до четырех полос, уточнил он, передает ТАСС.