Семь чудес Абхазии: составлен рейтинг достопримечательностей республики

Рейтинг самых интересных достопримечательностей Абхазии составили ученые из МГУ и Абхазского госуниверситета. Первое место занял Новый Афон.
Социологическое исследование "Семь чудес Абхазии: рейтинг исторических достопримечательностей" показало, какие из локаций в Абхазии респонденты считают самыми привлекательными.
Исследование совместно провели ученые из МГУ и Абхазского госуниверситета, рассказала социолог, доцент МГУ Мария Филь.
"В опросе мы специально разделили историко-культурное наследие и природное. По итогу этого исследования, абсолютным лидером в плане исторической достопримечательности является Новый Афон"
– социолог
Новый Афон назван самым известным, самым посещаемым и самым рекомендуемым туристическим объектом.
Всего в опрос были включены 22 достопримечательности, часть из которых малоизвестна публике, добавила Филь в беседе с радио Sputnik.