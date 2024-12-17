Вестник Кавказа

Семь чудес Абхазии: составлен рейтинг достопримечательностей республики

Дача Сталина в Новом Афоне
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Рейтинг самых интересных достопримечательностей Абхазии составили ученые из МГУ и Абхазского госуниверситета. Первое место занял Новый Афон.

Социологическое исследование "Семь чудес Абхазии: рейтинг исторических достопримечательностей" показало, какие из локаций в Абхазии респонденты считают самыми привлекательными.

Исследование совместно провели ученые из МГУ и Абхазского госуниверситета, рассказала социолог, доцент МГУ Мария Филь.

"В опросе мы специально разделили историко-культурное наследие и природное. По итогу этого исследования, абсолютным лидером в плане исторической достопримечательности является Новый Афон"

– социолог

Новый Афон назван самым известным, самым посещаемым и самым рекомендуемым туристическим объектом.

Всего в опрос были включены 22 достопримечательности, часть из которых малоизвестна публике, добавила Филь в беседе с радио Sputnik.

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