Сель в КЧР заблокировал в горах группу туристов

Минувшей ночью более 20 человек на автомобилях, отдыхавшие в горах Урупского района Карачаево-Черкесии, оказались заблокированы сошедшим селем: в числе туристов есть дети.

Группа туристов, отправившаяся на "длинные" выходные отдохнуть в горы в Урупском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), минувшей ночью оказалась заблокирована сошедшим селем: в районе местной достопримечательности - пещеры Южная – остались 21 человек, в том числе дети, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Со стороны пещеры Южная отрезан 21 человек, в том числе шестеро детей отдыхающих, на семи автомобилях. Все жители города Черкесска. Пострадавших и погибших нет"

- МЧС КЧР

Спасатели предпринимают все возможные меры для того, чтобы эвакуировать людей - к месту схода селевого потока уже выехали специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Главная задача, сейчас стоящая перед ними – спасение туристов, их автомобилями займутся позже, когда дорога будет расчищена от последствий селя, добавили в МЧС региона.