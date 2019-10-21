Сейсмолог призвал не паниковать из-за череды землетрясений в Азербайджане

За последние два дня в Шамахинском районе Азербайджана произошло три землетрясения. Главный сейсмолог страны призвал граждан не поддаваться панике, так как оснований ждать масштабных подземных толчков нет.

Землетрясения, случившиеся в Шамахинском и Хызынском районах, рассматриваются как разрядка накопившейся сейсмической энергии, заявил главный сейсмолог Азербайджана и гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы НАН Гурбан Етирмишли.

Он подчеркнул, что сейчас нет оснований ожидать катастрофического землетрясения, и призвал граждан не поддаваться панике из-за сейсмической активности.

"Более опасной была бы ситуация, при которой подвижки прекратились бы, а энергия продолжала накапливаться – это могло бы привести к внезапному сильному толчку. Сейчас же все происходит постепенно, и это нормальный процесс"

- Гурбан Етирмишли

Сейсмолог добавил, что небольшие подземные толчки происходят регулярно и иногда они ощущаются, однако поводов для беспокойства нет.

Напомним, что за последние два дня в Шамахинском районе Азербайджана зафиксировали три землетрясения. В среднем их сила ровнялась 4 баллам. Разрушений и пострадавший нет.