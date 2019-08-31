Второе за утро землетрясение произошло в Азербайджане

Шамахинский район Азербайджана потрясло очередное землетрясение. Его магнитуда составила 3,6. Подземные толчки ощущались также в Хызынском районе.

В Шамахинском и Хызынском районах Азербайджана зафиксировали второе за утро землетрясение. Его магнитуда достигла 3,6, рассказал Республиканский центр сейсмологической службы НАН страны.

Уточняется, что подземные толчки зарегистрировали в 10:18 по местному времени (09:18 по мск) в 15 км от станции Пиргулу. Очаг залегал на глубине 5 км. В эпицентре сила землетрясения достигала 4 баллов.

Сейсмоактивность ощущалась на поверхности. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Напомним, что в 06:40 по местному времени (05:40 по мск) произошло первое утреннее землетрясение в Шамахинском районе Азербайджана. Магнитуда подземных толчков достигла 3,2.