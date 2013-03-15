Азербайджан снова потрясли подземные толчки

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Шамахинском районе Азербайджана. Эпицентр находился на глубине 6 км. Ранее Подземные толчки были выявлены в том же районе.

В Шамахинском районе Азербайджана произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы НАН Азербайджана.

Магнитуда подземных толчков составила 3,2. Сейсмологическое событие было зафиксировано в 06:40 по местному времени, в 13 км к северо-востоку от станции Пиргулу.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался на глубине 6 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,7 баллов произошло 5 июня около поселка Пиргулу в Шамахинском районе.