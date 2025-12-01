Сегодня важный день в деле мира – Кирилл Дмитриев

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Кремль. Глава РФПИ Дмитриев заявил о важности визита делегации США в деле мирного урегулирования.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о важности визита представителей Вашингтона Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву в контексте мирного урегулирования. По словам Дмитриева, в столицу РФ прибыла команда, которая добилась успеха по урегулированию в Газе.

"Важный день в деле мира: команда, которая добилась заключения мирного соглашения президента Трампа по сектору Газа, приедет в Москву, чтобы продвигать программу Трампа по достижению мира на Украине"

– Кирилл Дмитриев

Напомним, что переговоры между делегацией США и российской стороной проходят сегодня вечером. Стив Уиткофф уже прибыл в Кремль.

Ранее официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой станут важным шагом на пути к миру.