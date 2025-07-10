Сборная России по футболу осенью сыграет с Ираном

Российские футболисты сыграют с командой Ирана. Игра пройдет через два месяца в Волгограде.

Сборная России по футболу проведет товарищескую встречу против команды Ирана 10 октября. Об этом сказано на страницах российской сборной в соцсетях.

Игра пройдет в Волгограде.

Сборная Ирана располагается в настоящее время на 20-м месте в рейтинге ФИФА.

Ранее сообщалось, что в сентябре российские футболисты проведут два товарищеских матча. Соперниками национальной команды будут Иордания и Катар. С Иорданией подопечные Валерия Карпина встретятся 4 сентября, а с Катаром – 7 сентября.