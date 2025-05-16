Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Словению

Президент Узбекистана по приглашению президента Словении Наташи Пирц Мусар совершает официальный визит в Любляну.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев накануне прибыл с официальным визитом в Любляну – в международном аэропорту словенской столицы высокого гостя встречали заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Таня Файон и другие официальные лица.

Ожидается, что в ходе визита глава Узбекистана проведет переговоры с пригласившей его президентом Словении Наташей Пирц Мусар, встретится с руководством парламента и правительства, а также примет участие в совместном бизнес-форуме, передает Podrobno.uz.

Цель визита – укрепление двусторонних связей и расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, реализации совместных проектов в промышленности, фармацевтике, электротехнике, "зеленой" энергетике и сельском хозяйстве.

Еще одной темой переговоров станет сфера трудовой миграции и развитие гуманитарных обменов, говорится в сообщении.