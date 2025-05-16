Вестник Кавказа

Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Словению

Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Словению
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана по приглашению президента Словении Наташи Пирц Мусар совершает официальный визит в Любляну.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев накануне прибыл с официальным визитом в Любляну – в международном аэропорту словенской столицы высокого гостя встречали заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Таня Файон и другие официальные лица.

Ожидается, что в ходе визита глава Узбекистана проведет переговоры с пригласившей его президентом Словении Наташей Пирц Мусар, встретится с руководством парламента и правительства, а также примет участие в совместном бизнес-форуме, передает Podrobno.uz. 

Цель визита – укрепление двусторонних связей и расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, реализации совместных проектов в промышленности, фармацевтике, электротехнике, "зеленой" энергетике и сельском хозяйстве.

Еще одной темой переговоров станет сфера трудовой миграции и развитие гуманитарных обменов, говорится в сообщении.

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