Узбекистан ратифицировал союзный договор с Азербайджаном

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о ратификации договора с Азербайджаном о союзнических отношениях, который создает условия для расширения политического сотрудничества и торгово-экономических связей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о ратификации договора с Азербайджаном о союзнических отношениях.

"Ратифицировать договор между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой о союзнических отношениях"

- закон о ратификации

Договор знаменует новую веху в отношениях двух стран – он не только обеспечивает расширение политического сотрудничества и развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, но и способствует реализации новых проектов, сообщили в парламенте Узбекистана, передает Sputnik Азербайджан.

Также документ, подписанный 23 августа минувшего 2024 года президентами Шавкатом Мирзиеевым и Ильхамом Алиевым в рамках первого заседания высшего межгосударственного совета между двумя странами в Ташкенте, определяет обязанности сторон, в том числе – их неучастие в блоках или союзах, направленных друг против друга, а также сохраняет стратегическое партнерство и союзнические отношения двух государств.

Документ уже обнародован на сайте базы национального законодательства Узбекистана.