Вестник Кавказа

Шавкат Мирзиеев поздравил Ильхама Алиева с победой на чемпионате мира по мини-футболу

Шавкат Мирзиёев
© Фото: Сайт президента России
Лидер Узбекистана поздравил Ильхама Алиева с историческим спортивным триумфом сборной Азербайджана по мини-футболу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с победой на чемпионате мира по мини-футболу. 

"Ильхам Гейдарович… хочу поздравить: команда Азербайджана по мини-футболу - чемпион мира. Мы видели и радовались на самом деле, что остался шаг до большого футбола"

– Шавкат Мирзиеев

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках государственного визита. Главы государств заложили фундамент будущего парка в Баку, а также открыли новое здание посольства Узбекистана.  

Отметим, что сборная Азербайджана по мини-футболу впервые в истории стала чемпионом мира, обыграв в финале прошедшего в Баку мирового первенства сборную Венгрии. 

В свою очередь, сборная Узбекистана по футболу впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

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