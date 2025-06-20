Шавкат Мирзиеев поздравил Ильхама Алиева с победой на чемпионате мира по мини-футболу

Лидер Узбекистана поздравил Ильхама Алиева с историческим спортивным триумфом сборной Азербайджана по мини-футболу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с победой на чемпионате мира по мини-футболу.

"Ильхам Гейдарович… хочу поздравить: команда Азербайджана по мини-футболу - чемпион мира. Мы видели и радовались на самом деле, что остался шаг до большого футбола"

– Шавкат Мирзиеев

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках государственного визита. Главы государств заложили фундамент будущего парка в Баку, а также открыли новое здание посольства Узбекистана.

Отметим, что сборная Азербайджана по мини-футболу впервые в истории стала чемпионом мира, обыграв в финале прошедшего в Баку мирового первенства сборную Венгрии.

В свою очередь, сборная Узбекистана по футболу впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира 2026 года.