Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку

Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку
© Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Президенты Азербайджана и Узбекистана открыли новое здание посольства центральноазиатской республики в Баку.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли участие в открытии нового здания посольства Узбекистана в Баку. 

Отметим, что лидеры двух стран сегодня также приняли участие в закладке парка "Узбекистан" в столице Азербайджана. В парке появятся музей, кинотеатр, ресторан и кафе. 

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Баку с государственным визитом. Он провел встречу президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, 3 июля глава центральноазиатской республики примет участие в саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди.

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