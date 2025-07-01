Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку

Президенты Азербайджана и Узбекистана открыли новое здание посольства центральноазиатской республики в Баку.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли участие в открытии нового здания посольства Узбекистана в Баку.

Отметим, что лидеры двух стран сегодня также приняли участие в закладке парка "Узбекистан" в столице Азербайджана. В парке появятся музей, кинотеатр, ресторан и кафе.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Баку с государственным визитом. Он провел встречу президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, 3 июля глава центральноазиатской республики примет участие в саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди.