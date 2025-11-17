Вестник Кавказа

Саудовская Аравия вошла в список основных союзников США вне НАТО

Саудовская Аравия вошла в список основных союзников США вне НАТО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США и Саудовская Аравия заключили стратегическое соглашение в оборонной сфере, Королевство получило статус основного союзника США вне НАТО, рассказал Трамп.

Саудовская Аравия получила статус основного союзника Соединенных Штатов за пределами Североатлантического Альянса, об этом объявил президент США Дональд Трамп накануне.

"Я рад сообщить вам, что мы выводим наше сотрудничество в военной сфере на новый уровень, официально включая Саудовскую Аравию в число основных союзников вне НАТО"

– Дональд Трамп

По его словам, повышение уровня сотрудничества имеет большое значение для Эр-Рияда, и назвал это достижение "еще одной победой" Саудовской Аравии.

Американский лидер добавил, что Вашингтон и Эр-Рияд "только что подписали стратегическое соглашение в сфере обороны, имеющее историческое значение". Согласно сообщению на сайте Белого дома, речь идет о соглашении о стратегической обороне (SDA). Оно призвано укрепить оборонное партнерство двух государств и "усилить сдерживание и противостояние угрозам на Ближнем Востоке".

Также была подписана Совместная декларация о завершении переговоров по сотрудничеству в области гражданской ядерной энергетики. Кроме того, Эр-Рияд произведет в США крупные военные закупки и нарастит инвестиции в Штаты почти до $1 трлн.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1005 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.