Саудовская Аравия вошла в список основных союзников США вне НАТО

США и Саудовская Аравия заключили стратегическое соглашение в оборонной сфере, Королевство получило статус основного союзника США вне НАТО, рассказал Трамп.

Саудовская Аравия получила статус основного союзника Соединенных Штатов за пределами Североатлантического Альянса, об этом объявил президент США Дональд Трамп накануне.

"Я рад сообщить вам, что мы выводим наше сотрудничество в военной сфере на новый уровень, официально включая Саудовскую Аравию в число основных союзников вне НАТО"

– Дональд Трамп

По его словам, повышение уровня сотрудничества имеет большое значение для Эр-Рияда, и назвал это достижение "еще одной победой" Саудовской Аравии.

Американский лидер добавил, что Вашингтон и Эр-Рияд "только что подписали стратегическое соглашение в сфере обороны, имеющее историческое значение". Согласно сообщению на сайте Белого дома, речь идет о соглашении о стратегической обороне (SDA). Оно призвано укрепить оборонное партнерство двух государств и "усилить сдерживание и противостояние угрозам на Ближнем Востоке".

Также была подписана Совместная декларация о завершении переговоров по сотрудничеству в области гражданской ядерной энергетики. Кроме того, Эр-Рияд произведет в США крупные военные закупки и нарастит инвестиции в Штаты почти до $1 трлн.