Вестник Кавказа

Саудовская Аравия намерена вложить $1 трлн в экономику США

Саудовская Аравия намерена вложить $1 трлн в экономику США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Белом доме стартовали переговоры Трампа и наследного принца Саудовской Аравии. Эр-Рияд готов значительно увеличить инвестиции в обмен на поставки американских истребителей F-35.

Лидер США Дональд Трамп проводит переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Белом доме. 

Согласно информации СМИ, одним из ключевых вопросов на переговорах является продажа властям СА истребителей "пятого поколения" F-35. Эр-Рияд намерен получить 48 инновационных боевых самолетов, что может существенно изменить ситуацию на Ближнем Востоке. 

Сообщается, что Мухаммед бен Салман пообещал Трампу нарастить вложения королевства в экономику США до $1 трлн. 

Напомним, что весной этого года Дональд Трамп посетил СА. Лидер США тогда заявил о планах королевства инвестировать в экономику Соединенных Штатов около $600 млрд.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
560 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.