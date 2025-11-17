Саудовская Аравия намерена вложить $1 трлн в экономику США

В Белом доме стартовали переговоры Трампа и наследного принца Саудовской Аравии. Эр-Рияд готов значительно увеличить инвестиции в обмен на поставки американских истребителей F-35.
Лидер США Дональд Трамп проводит переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Белом доме.
Согласно информации СМИ, одним из ключевых вопросов на переговорах является продажа властям СА истребителей "пятого поколения" F-35. Эр-Рияд намерен получить 48 инновационных боевых самолетов, что может существенно изменить ситуацию на Ближнем Востоке.
Сообщается, что Мухаммед бен Салман пообещал Трампу нарастить вложения королевства в экономику США до $1 трлн.
Напомним, что весной этого года Дональд Трамп посетил СА. Лидер США тогда заявил о планах королевства инвестировать в экономику Соединенных Штатов около $600 млрд.