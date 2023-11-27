"Сапсаны" в Санкт-Петербург на Новый год подешевели

РЖД в честь Нового года снижает стоимость билетов на поездки в «Сапсане» между Москвой и Санкт-Петербургом. Подешевели билеты на вечер 31 декабря и утро 1 января.

Отправиться на Новый год в Северную столицу можно в последний момент и по приятной цене.

РЖД заморозил стоимость билетов на "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом. Акция распространяется на поезда, отправляющиеся из одной столицы в другую после 19.00 31 декабря и до 11.00 1 января.

"Для пассажиров, планирующих путешествие на "Сапсане" накануне и в первый день Нового, 2024 года, мы приготовили приятный сюрприз: они могут купить билеты в экономический класс по сниженной фиксированной стоимости"

– замглавы РЖД Иван Колесников

Билет на праздничную дату можно приобрести от 1,8 тыс рублей. РЖД исключил параметры спроса и даты из стоимости, поэтому поездка будет стоит столько же, сколько в обычный день.

Билет на "Сапсан", отправлением в 17.40, стоит почти 15 тыс рублей, а на выходящий в 19.40 поезд, который прибывает в Петербург за 20 минут до Нового года, билет обойдется всего в 2,3 тыс рублей. Также есть вариант встречи 2024 года в поезде - для этого нужно купить билет на "Сапсан", выходящий из Москвы в 20.50.