Вестник Кавказа

Президент Ирана выступил с новогодним посланием

Президент Ирана выступил с новогодним посланием
© Фото: ИРНА
Президент Ирана Эбрахим Раиси выступил с новогодним посланием к молодежи страны, в котором поделился планами по дальнейшему росту экономики страны и благосостояния иранского народа.

Президент Ирана Эбрахим Раиси в день наступления нового, 1403 года по иранскому календарю, выступил с посланием к молодежи страны, в котором сообщил, что новый год станет годом экономического процветания.

"1402 год был полон взлетов и падений, важных событий и были как сладкие, так и горькие события, но итогом событий года стал рост Ирана во всех отраслях. Лидер революции объявил 1402 иранский год годом обуздания инфляции и роста производства, и усилия правительства были сконцентрированы по ее реализации"

- Эбрахим Раиси

Глава государства отметил, что в ИРИ третий год подряд наблюдается рост экономики более чем в 4%, тогда как средний экономический рост за последнее десятилетие составлял менее 1%". Стране удалось не только избежать трехзначной инфляции, но и снизить ее с 55% до 35%, передает иранское новостное агентство ИРНА.

Иран в новом году станет гораздо более процветающим, прогрессивным и развитым, чем сегодня, в стране будет интенсивно расти производство и экономика, инфляция продолжит снижаться, а ее власти будут делать все для служения народу, - заверил он.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1275 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Китайский Новый год в Москве: драконы, львы и красные фонарики на улицах

Китайский Новый год в Москве: драконы, львы и красные фонарики на улицах

Год Дракона 2024: когда наступает, в чем встречать и каким он будет 

Год Дракона 2024: когда наступает, в чем встречать и каким он будет 

Январь 2024: самые красивые фото зимы в Москве и не только

Январь 2024: самые красивые фото зимы в Москве и не только

Новый год в Китае: когда, как празднуют, выходные и традиции Чуньцзе

Новый год в Китае: когда, как празднуют, выходные и традиции Чуньцзе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы