Президент Ирана выступил с новогодним посланием

Президент Ирана Эбрахим Раиси выступил с новогодним посланием к молодежи страны, в котором поделился планами по дальнейшему росту экономики страны и благосостояния иранского народа.

Президент Ирана Эбрахим Раиси в день наступления нового, 1403 года по иранскому календарю, выступил с посланием к молодежи страны, в котором сообщил, что новый год станет годом экономического процветания.

"1402 год был полон взлетов и падений, важных событий и были как сладкие, так и горькие события, но итогом событий года стал рост Ирана во всех отраслях. Лидер революции объявил 1402 иранский год годом обуздания инфляции и роста производства, и усилия правительства были сконцентрированы по ее реализации"

- Эбрахим Раиси

Глава государства отметил, что в ИРИ третий год подряд наблюдается рост экономики более чем в 4%, тогда как средний экономический рост за последнее десятилетие составлял менее 1%". Стране удалось не только избежать трехзначной инфляции, но и снизить ее с 55% до 35%, передает иранское новостное агентство ИРНА.

Иран в новом году станет гораздо более процветающим, прогрессивным и развитым, чем сегодня, в стране будет интенсивно расти производство и экономика, инфляция продолжит снижаться, а ее власти будут делать все для служения народу, - заверил он.