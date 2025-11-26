Санатории в Крыму открывают спа-комплексы и бассейны

Санатории Крыма в борьбе за клиента расширяют перечень услуг. В здравницах появляются бассейны, спа-центры и анимация, как в отелях.

Санатории Крыма вводят все больше услуг из сферы гостиничных комплексов, желая привлекать больше туристов и не сталкиваться с сезонным спадом турпотока, рассказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

Рассчитывая на круглогодичную загрузку, санатории вводят услуги, которые обычно предлагают туристам отели, пояснил он.

"Мы наблюдаем, что классические санатории адаптируются к современным требованиям аудитории, дополняя перечень услуг теми, что ранее считались прерогативой гостиничных комплексов. Все чаще появляются крытые и открытые бассейны, спа-центры, сауны, фитнес-залы, анимационные программы"

– Ганзий

Отмечаются и обратная тенденция: отели расширяют спектр оздоровительных услуг, также желая не терять турпоток в холодное время года, добавил министр, передает ТАСС.