Самый длинный мост Армении снова закроют на ремонт

Мост через реку Раздан, который считается самым протяженным в Армении, второй раз закроют для проведения ремонтных работ. Сроки открытия не называются.

Признанный самым длинным мостом Армении мост через реку Раздан в ближайшее время закрывается на ремонт, рассказали в Дорожном департаменте армянского Правительства.

Речь идет о мосте Нор-Ачн. Он перестанет быть доступен с завтрашнего дня. Цель работ – приведение в порядок деформационных швов проезжей части.

Как уточняется в сообщении, ремонт моста стартовал в прошлом году, на данный момент он по большей части завершен. После предыдущего закрытия мост был открыт в декабре 2024 года. В контракте говорится, что ремонт должен быть завершен в июле.

Напомним, длина моста Нор-Ачн – 640 м, ширина – 14,5 м.