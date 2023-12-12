Вестник Кавказа

Самые частые фразы телефонных мошенников назвал Банк России

Самые частые фразы телефонных мошенников назвал Банк России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Как распознать телефонных мошенников? В ЦБ РФ рассказали, что обычно говорят преступники по телефону – после этих слов надо сразу же вешать трубку.

Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, можно запомнить фразы, которые они используют чаще всего. Такие выражения собрал и опубликовал Центробанк России.

В регуляторе подчеркнули, что сразу после этих слов с того конца провода нужно вешать трубку – тогда собеседник не сможет вызвать желаемые им эмоции и выманить у жертвы деньги.

Итак, прекращать разговор следует после таких заявлений:

  • об оформлении заявки на кредит, если человек не подавал ее;
  • об окончании "срока действия" сим-карты: "симки" работают бессрочно;
  • просьба назвать код из SMS;
  • собеседник представляется "сотрудником Центробанка" – они никогда не звонят людям;
  • вам предлагают открыть новый счет – специальный или, в другом варианте, безопасный: таких счетов попросту не существует;
  • якобы ведутся следственные действия, в рамках которых вас просят поучаствовать в поимке мошенников, при этом никому не рассказывая об этой просьбе;
  • вас запугивают тем, что ваши деньги пытаются украсть, в том числе путем "подозрительной операции".
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