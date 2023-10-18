Обновленные 5000 рублей вдохновили мошенников - новые схемы обмана

Как мошенники обманывают россиян, используя обновление купюры в 5000 рублей? В Центробанке предупредили об уловках.

Обновленные купюры номиналом 5000 рублей вызвали волну афер, предупреждает ЦБ РФ.

Мошенники предлагают россиянам установить приложение на смартфон для проверки обновленной банкноты, этот способ обмана появился на фоне выхода новых купюр номиналом пять тысяч рублей.

"Однако они дают ссылку на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное. После установки такого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам"

– Центробанк России

Второй способ обмана доверчивых россиян предполагает личный контакт. Мошенники ходят по квартирам, представляясь работниками соцслужб, и предлагают обменять старые 5000 рублей на новые, подсовывая фальшивки. В основном на «обмене денег» сбережений лишаются пенсионеры.