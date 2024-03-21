В Крокус сити холле призвали остерегаться мошенников

Крокус сити холл не связывается с ранеными при теракте 22 марта и не ведет никаких сборов, предупредили в пресс-службе концертного зала.
"Если вы получаете звонки или сообщения от сотрудников Крокус Сити Холла, не совершайте никаких операций, не заполняйте документы, не переводите деньги на помощь пострадавшим"
– пресс-служба
Кроме того, представители "Крокуса" призывают использовать только официальную информацию: она публикуется на сайте концертного зала и в его аккаунтах в соцсетях.
Точные интернет-адреса, номера телефонов горячей линии и другие контакты можно найти в заявлении пресс-службы в Telegram-канале Крокуса.
"Остерегайтесь мошенников"
– пресс-служба
Напомним, по последним данным, жертвами теракта стали 137 человек, трое из них – дети. Поисковая операция продолжается, так что число погибших может увеличиваться. Ранения получили 180 человек.