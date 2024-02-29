Самую большую зарплату в Грузии будут получать Зурабишвили и Кобахидзе

Уже в следующем году зарплаты членам правительства и депутатам в Грузии будут рассчитывать по новой формуле. Больше всех зарабатывать будут президент и глава правительства.

С января 2025 года самая высокая зарплата в Грузии будет у президента и премьер-министра. Соответствующие поправки утвердил в третьем и окончательном чтении парламент страны.

Согласно поправкам, зарплата у президента и главы правительства будет одинаковая. Что касается членов правительства и депутатов, то их зарплату начнут рассчитывать по новой формуле – базовый оклад будет умножаться на коэффициент, размер которого будет зависеть от занимаемой должности.

Самый высокий коэффициент будет у президента и премьера – 10. У председателя парламента, министров, госминистров по проекту и руководителей автономий и Высшего совета автономий он составит 8,5.

У заместителей министров и остальных заместителей он будет равен 7,25.

В бюджете Грузии на 2024 год прописано, что зарплата госслужащего составляет 1330 лари.