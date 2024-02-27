Зурабишвили останется президентом до истечения мандата

Президент Грузии не намерена уходить со своего поста раньше времени и планирует завершить свою работу в качестве главы республики после того, как истечет срок ее мандата.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует уйти со своего поста по истечению ее президентского срока. Об этом она заявила в ходе встречи с представителями СМИ республики.

"Если я буду нужна политике, я в ней останусь. Ясно одно - я дойду до конца моего президентского мандата"

– Саломе Зурабишвили

По мнению Зурабишвили, ее роль сейчас важна для объединения сил, которые выступают за евроинтеграцию.

Отвечая на вопрос о помиловании экс-президента республики Михаила Саакашвили, она сказала, что Европейский парламент и другие структуры на нее оказывают давление в этом деле.

"Помилование Михаила Саакашвили, это мое президентское право, и вмешиваться в этот вопрос нельзя"

– Саломе Зурабишвили

Президент республики считает, что в стране необходимо создать систему многопартийной власти.

"Мы с момента приобретения независимости живем так или иначе в однопартийной системе государственного руководства, но с этим пора кончать, если мы хотим перейти к формату европейского государства"

– Саломе Зурабишвили

Также она сказала, что Грузия не будет вводить визы для граждан России и ограничивать воздушное сообщение между странами, так как это может обострить отношения между странами.