Вестник Кавказа

Зурабишвили останется президентом до истечения мандата

Зурабишвили останется президентом до истечения мандата
© Фото: сайт президента Грузии
Президент Грузии не намерена уходить со своего поста раньше времени и планирует завершить свою работу в качестве главы республики после того, как истечет срок ее мандата.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует уйти со своего поста по истечению ее президентского срока. Об этом она заявила в ходе встречи с представителями СМИ республики. 

"Если я буду нужна политике, я в ней останусь. Ясно одно - я дойду до конца моего президентского мандата"

– Саломе Зурабишвили 

По мнению Зурабишвили, ее роль сейчас важна для объединения сил, которые выступают за евроинтеграцию. 

Отвечая на вопрос о помиловании экс-президента республики Михаила Саакашвили, она сказала, что Европейский парламент и другие структуры на нее оказывают давление в этом деле. 

"Помилование Михаила Саакашвили, это мое президентское право, и вмешиваться в этот вопрос нельзя"

– Саломе Зурабишвили 

Президент республики считает, что в стране необходимо создать систему многопартийной власти. 

"Мы с момента приобретения независимости живем так или иначе в однопартийной системе государственного руководства, но с этим пора кончать, если мы хотим перейти к формату европейского государства"

– Саломе Зурабишвили 

Также она сказала, что Грузия не будет вводить визы для граждан России и ограничивать воздушное сообщение между странами, так как это может обострить отношения между странами. 

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