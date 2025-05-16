Самолеты "ИрАэро" свяжут Саратов и Стамбул

Между Саратовом и Стамбулом запустят прямое авиасообщение. Полеты будет выполнять компания "ИрАэро" с 25 июня.

Регулярные полеты из Саратова в турецкий Стамбул запустит авиакомпания "ИрАэро" с 25 июня, рассказали в пресс-службе саратовского аэропорта "Гагарин".

Самолеты в турецкий мегаполис будут отправляться раз в неделю по средам. Полеты будут осуществляться на авиалайнерах Superjet 100.

Расписание полетов следующее: из Саратова самолет отправится в 8:00, а в Стамбул прибудет в 11:05.

Стоит отметить, что это первый прямой рейс, связывающий Саратов и Стамбул.

Напомним, что с апреля компания "ИрАэро" выполняет регулярные рейсы из Саратова в Анталью. Полеты начались с 19 апреля.