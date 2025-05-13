Авиаперевозчик соединит Стамбул с тремя городами Узбекистана

Centrum Air запустит прямые рейсы между Стамбулом и тремя городами Узбекистана. Это позволит укрепить связи между двумя странами.

Частный авиаперевозчик Узбекистана Centrum Air с 30 мая начнет выполнять полеты из трех городов республики в турецкий Стамбул.

Известно, что самолеты будут вылетать из Ташкента, Намангана и Самарканда. Первый рейс состоится 30 числа, пассажиров доставят в Стамбул и Ташкента.

Отмечается, что рейсы из столицы Узбекистана будут совершаться по вторникам, пятницам, средам и воскресеньям.

Что касается полетов из Намангана, то они будут выполняться по вторникам и пятницам. Первый рейс в Стамбул из узбекского города состоится 31 мая.

Самолеты из Самарканда начнут летать со 2 июня по понедельникам и четвергам.

В компании добавили, что расширение маршрутной сети укрепит связи между двумя странами и обеспечит удобные стыковки с направлениями в Азию и Ближний Восток.