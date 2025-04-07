Узбекистан расширяет авиасообщение с Азербайджаном

Авиакомпания Air Samarkand запускает регулярные рейсы в Баку. Перевозчик также запустил полеты между Самаркандом и Тель-Авивом.

Узбекистанский авиаперевозчик Air Samarkand объявил о запуске регулярных рейсов из Ташкента и Самарканда в Баку.

Самолеты из узбекской столицы будут вылетать по вторникам и четвергам, а из Самарканда – по пятницам. Цель запуска направления – укрепление связей между государствами.

Авиакомпания расширила свое международное присутствие запуском прямых рейсов из Самарканда в Тель-Авив 4 мая, а с 3 июля полеты будут совершаться два раза в неделю.

Помимо этого, в расписание включили чартерные рейсы в города Грузии. Полеты в Тбилиси перевозчик начал совершать с 18 мая, а первый рейс в Батуми запланирован на 24 мая.