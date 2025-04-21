Авиасообщение между Астаной и Самаркандом запущено

Состоялся первый рейс из Астаны в Самарканд через Туркестан. Новое направление сделает поездки между Казахстаном и Узбекистаном удобнее для жителей двух стран.

Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR выполнила первый международный рейс по маршруту Астана – Туркестан – Самарканд.

"Мы создаем возможность для комфортного и захватывающего путешествия… перелет с удобными стыковками между Астаной, Туркестаном и Самаркандом предоставляет жителям и гостям уникальную возможность окунуться в историю и традиции"

– сообщение авиакомпании

Новый авиамаршрут между Казахстаном и Узбекистаном сделает Самарканд доступнее для казахстанских туристов.

Самолеты на новом направлении будут летать каждую неделю по четвергам и воскресеньям.