Вестник Кавказа

Авиасообщение между Астаной и Самаркандом запущено

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Состоялся первый рейс из Астаны в Самарканд через Туркестан. Новое направление сделает поездки между Казахстаном и Узбекистаном удобнее для жителей двух стран.

Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR выполнила первый международный рейс по маршруту Астана – Туркестан – Самарканд.

"Мы создаем возможность для комфортного и захватывающего путешествия… перелет с удобными стыковками между Астаной, Туркестаном и Самаркандом предоставляет жителям и гостям уникальную возможность окунуться в историю и традиции"

– сообщение авиакомпании

Новый авиамаршрут между Казахстаном и Узбекистаном сделает Самарканд доступнее для казахстанских туристов.

Самолеты на новом направлении будут летать каждую неделю по четвергам и воскресеньям.

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