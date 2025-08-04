Самолет Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани

Из-за срабатывания сигнализации лайнер, следовавший из Москвы в Сочи, изменил маршрут и благополучно приземлился в запасном аэропорту.

Воздушное судно Airbus A321, следовавшее из Москвы в Сочи, было вынуждено совершить посадку в Астрахани после того, как на борту сработала система оповещения о возможной технической неисправности, проинформировала пресс-служба "Уральских авиалиний".

Экипаж принял решение прервать полет и направить самолет на ближайший запасной аэродром. В авиакомпании пояснили, что сработавшая сигнализация исключала возможность продолжения маршрута в штатном режиме.

По предварительной информации, лайнер в определенный момент летел со скоростью 280 км/ч, что необычно для крейсерской высоты порядка 10 тыс метров. Однако эксперты считают, что отображение данных на онлайн-ресурсах могло быть ошибочным.

Самолет успешно приземлился, никто из пассажиров не пострадал.

Это не первый случай за последнее время, когда российские авиарейсы сталкиваются с внештатными ситуациями. В июле пассажирский самолет, следовавший из Благовещенска в Тынду, разбился при заходе на посадку в условиях плохой видимости. Кроме того, недавно рейс из Новосибирска в Анталью был задержан на сутки после экстренного торможения.

В целом, несмотря на такие инциденты, большинство внеплановых посадок совершаются в рамках стандартных протоколов безопасности и без угрозы для пассажиров.