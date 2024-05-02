Самолет экстренно сел в аэропорту Баку

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Баку. Это произошло в связи с ухудшением здоровья пассажира.

Борт самолета авиакомпании Scandinavian Airlines совершил экстренное приземление в бакинской авиагавани.

По официальной информации, причиной вынужденной посадки стала болезнь пассажира. Когда такие ситуации происходят, капитаны принимают решение совершить посадку в ближайшем аэропорту для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Как прошла посадка в Баку

Посадка самолета Scandinavian Airlines в Баку прошла успешно и без происшествий. Экипаж авиакомпании проявил профессионализм и мастерство, обеспечив безопасность всех находившихся на борту.