Вестник Кавказа

Саммит ОТГ пройдет в Баку в начале октября

Саммит ОТГ пройдет в Баку в начале октября
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Заместитель генсека ОТГ Омер Коджаман озвучил дату следующего саммита, который пройдет в Баку.

Саммит Организации тюркских государств (ОТГ) состоится 6-7 октября в Азербайджане. Информацией поделился заместитель генерального секретаря организации Омер Коджаман.

Отметим, что на 2025 год было запланировано два мероприятия ОТГ. Неформальная встреча лидеров тюркских стран прошла в мае в Венгрии, а официальный саммит состоится в Азербайджане, сообщает Report.  

Напомним, что в ОТГ входят пять государств: Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Наблюдателями являются Венгрия, Туркменистан, Северный Кипр. Стороны сотрудничают в рамках транспортно-логистических, информационных и энергетических проектов.

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