В Баку заявили о больших поставках электроэнергии в Турцию

В Баку заявили, что в последние годы больше всего электроэнергии экспортируют в Турцию. Там же напомнили о строительстве подстанции в Джебраиле.

Замминистра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов сообщил, что страна в последние годы больше всего электроэнергии экспортирует в Турцию.

Он отметил, что передача осуществляется через Грузию, а в будущем поставки будут происходить и через Нахчыван, который обладает высоким потенциалом ВИЭ – до 6 ГВт.

Замглавы ведомства также рассказал о возведении в Джебраиле подстанции мощностью 330 кВт. Он добавил, что станция станет главным звеном в объединении основной территории страны в НАР.

По словам Солтанова, линия будет соединена с Нахчываном по Зангезурском или Аразскому коридору, либо же по обоим указанным маршрутам.

"Таким образом, будет обеспечена энергетическая безопасность автономной республики, а также осуществляться передача электроэнергии в Турцию через Нахчыван"

- Эльнур Солтанов