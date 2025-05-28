Вестник Кавказа

В Баку заявили о больших поставках электроэнергии в Турцию

Подстанция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку заявили, что в последние годы больше всего электроэнергии экспортируют в Турцию. Там же напомнили о строительстве подстанции в Джебраиле.

Замминистра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов сообщил, что страна в последние годы больше всего электроэнергии экспортирует в Турцию.

Он отметил, что передача осуществляется через Грузию, а в будущем поставки будут происходить и через Нахчыван, который обладает высоким потенциалом ВИЭ – до 6 ГВт.

Замглавы ведомства также рассказал о возведении в Джебраиле подстанции мощностью 330 кВт. Он добавил, что станция станет главным звеном в объединении основной территории страны в НАР.

По словам Солтанова, линия будет соединена с Нахчываном по Зангезурском или Аразскому коридору, либо же по обоим указанным маршрутам.

"Таким образом, будет обеспечена энергетическая безопасность автономной республики, а также осуществляться передача электроэнергии в Турцию через Нахчыван"

- Эльнур Солтанов

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1025 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.