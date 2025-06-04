Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил поставки текстильной продукции из Турции на 16%

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан заметно увеличил поставки текстильной продукции из Турции за январь-май этого года.

Поставки текстильной продукции из Турции в Азербайджан выросли почти на 16% за первые пять месяцев года по сравнению с первым полугодием 2024 года, информирует Ассамблея экспортеров Турции. 

Сообщается, что в Азербайджан из Турции отправили текстиля на сумму более $4 млн в мае. Это на 22% превышает прошлогодние показатели.  

Всего турецкие поставщики текстильных товаров отправили в Азербайджан продукции на $19 млн. 

Общая стоимость экспорта текстильной продукции из Турции за январь-май составила чуть более $4 млрд, это на 2% больше, чем годом ранее.

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