Азербайджан нарастил поставки текстильной продукции из Турции на 16%

Азербайджан заметно увеличил поставки текстильной продукции из Турции за январь-май этого года.

Поставки текстильной продукции из Турции в Азербайджан выросли почти на 16% за первые пять месяцев года по сравнению с первым полугодием 2024 года, информирует Ассамблея экспортеров Турции.

Сообщается, что в Азербайджан из Турции отправили текстиля на сумму более $4 млн в мае. Это на 22% превышает прошлогодние показатели.

Всего турецкие поставщики текстильных товаров отправили в Азербайджан продукции на $19 млн.

Общая стоимость экспорта текстильной продукции из Турции за январь-май составила чуть более $4 млрд, это на 2% больше, чем годом ранее.