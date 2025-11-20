Саммит G20 стартует в ЮАР

В ЮАР 22-23 ноября пройдет саммит "большой двадцатки". Впервые саммит G20 проводится в Африке. Российскую делегацию на мероприятии представляет Максим Орешкин.

В Йоханнесбурге сегодня открывается двухдневный саммит G20, мероприятие впервые проходит на африканском континенте.

"Мы рассматриваем этот саммит как историческое событие, как подтверждение укрепления в мире позиций ЮАР, Африки и глобального Юга"

– МИД ЮАР

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступает председателем саммита. Он пригласил для участия в различных встречах и форумах на полях саммита глав 22-х государств и правительств.

Отметим, что в саммите в ЮАР примут участие все страны Группы двадцати, кроме США. Россия и Китай участвуют, однако лидеры государств не прибудут в ЮАР. Делегацию РФ на мероприятии возглавляет заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Он прибыл на площадку саммита, который проходит в павильоне выставочного центра Йоханнесбурга, и перед началом мероприятия переговорил с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле.

Старт саммита дан в 11.00 мск

На официальном открытии с приветствием выступит Рамапоса. Затем начнутся сессии, все они будут проходить в закрытом формате. Первая сессия саммита посвящена вопросам глобального неравенства и долговой ситуации стран глобального Юга. На второй сессии 22 ноября "двадцатка" обсудит вопросы продовольственной безопасности и изменения климата.

Вечером в Йоханнесбурге будет дан официальный прием.