Шамахинский район Азербайджана потрясло ночное землетрясение

Минувшей ночью азербайджанские сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение, которое потрясло высокогорный Шамахинский район страны – на поверхности подземные толчки магнитудой 3,2 практически не ощущались.

Минувшей ночью в Азербайджане было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2 – оно произошло в горном Шамахинском районе страны, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Всплеск сейсмической активности произошел в 03:14 по местному времени (2:14 мск) в 15 км севернее станции Пиргулу, а очаг землетрясения залегал на глубине 5 км, передает Trend.

К счастью для жителей района ночь прошла спокойно – на поверхности земли подземные толчки не ощущались, добавили в центре сейсмологической службы.