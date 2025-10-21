Вестник Кавказа

Сахиба Гафарова назвала встречу с Аленом Симоняном в Женеве конструктивной

Гафарова Сахиба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спикер азербайджанского парламента рассказала о том, как прошла ее встреча в Женеве с армянским коллегой. По словам Гафаровой, переговоры прошли в конструктивном ключе.

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова на пленарном заседании 24 октября сообщила о том, как прошла двусторонняя встреча со спикером парламента Армении Аленом Симоняном.

Председатели парламентов Азербайджана и Армении встретились в Женеве 21 октября на полях 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Гафарова отметила, что встреча прошла в атмосфере конструктивного диалога.

"Была отмечена важность достигнутых на вашингтонском саммите договоренностей и предпринимаемых мер по нормализации отношений"

– Сахиба Гафарова

В Женеве Сахиба Гафарова и Ален Симонян выразили готовность на уровне парламентов оказать поддержку реализации мер по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией.

