Сахиба Гафарова и Ален Симонян приветствовали шаги по нормализации между Баку и Ереваном

Спикеры парламентов Азербайджана и Армении провели встречу в Женеве. Стороны приветствовали договоренности, достигнутые в Вашингтоне и отметили важность продолжения конструктивного диалога между странами.

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова и спикер парламента Армении Ален Симонян в рамках встречи в Женеве приветствовали договоренности, достигнутые на встрече лидеров двух стран в Вашингтоне, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса АР.

Гафарова и Симонян в ходе переговоров приветствовали договоренности, достигнутые в августе на Вашингтонском саммите, и меры, направленные на нормализацию отношений.

Сторонами была подчеркнута важность продолжения конструктивного диалога. Спикеры парламентов Азербайджана и Армении выразили готовность на парламентском уровне оказать поддержку реализации мер по укреплению доверия между странами.

Встреча Сахибы Гафаровой и Алена Симоняна в Женеве стала второй с начала года и прошла в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского Союза.