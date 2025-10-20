Вестник Кавказа

Спикеры парламентов Азербайджана и Армении встретились в Женеве

Встреча председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой и спикера Нацсобрания Армении Алена Симоняна состоялась сегодня в Женеве.

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу со спикером парламента Армении Аленом Симоняном.

Переговоры состоялись в Женеве.

Ранее в этот город прибыла парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса АР Сахибой Гафаровой. Цель визита – участие в 151-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС).

Напомним, что в предыдущий раз Сахиба Гафарова и Ален Симонян встречались 22 марта прошлого года в рамках 148-й Ассамблеи МПС в Женеве.

