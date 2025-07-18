"Сабах" обыграл "Петроклуб" в первом матче в квалификации Лиги Конференций

ФК "Сабах" играл сегодня на выезде против "Петроклуба" в квалификации Лиги Конференций. Судьбу встречи решил мяч, забитый на 82-й минуте.

Вечером 24 июля в Кишиневе прошел первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА сезона 2025/26 между местным "Петроклубом" (Молдавия) и "Сабахом" (Азербайджан).

Первый мяч забил на 82-й минуте нападающий азербайджанской команды Павол Шафранко. На 90-й минуте форвард гостей Кахим Пэррис во второй раз поразил ворота хозяев и установил тем самым окончательный счет – 2:0 в пользу "Сабаха".

Ответная игра пройдет в Масазыре 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени (19:00 мск).