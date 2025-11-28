С приходом зимы в России начался рост простудных заболеваний

Несмотря на то, что приход календарной зимы в центральной части России не сопровождается аномальными холодами, Роспотребнадзор уже отметил рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом.

Заболеваемость гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) с приходом календарной зимы в России пошла в рост - в более 80% случаев выявляется гонконгский грипп, сообщил Роспотребнадзор.

"Рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе гриппом, продолжается, особенно в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала. Среди вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2) - он составляет 80,9% от всех выделенных образцов"

- пресс-служба Роспотребнадзора

Более благополучная ситуация с гриппом – очевидно, сказывается успешная вакцинация от заболевания, в рамках которой в стране было привито более 78 млн человек или 52,9% ее населения, передает РИА Новости.

А вот число инфицированных коронавирусом COVID-19 на 48-й неделе выросло на 17,8% - было зарегистрировано около 9,7 тысячи заболевших, - добавили в Роспотребнадзоре.