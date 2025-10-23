С начала года ЕС выдворил почти 2700 граждан Грузии

Евросоюз выдворяет примерно по 10 граждан Грузии в день – такие данные содержатся в документах грузинского МВД по исполнению договора с ЕС о реадмиссии. Большинство депортированных из стран Евросоюза – нарушители правил безвизового режима.

Министерство внутренних дел Грузии опубликовало статистику выдворения грузинских граждан из Евросоюза. С начала этого года из ЕС было выпровождено 2685 человек с грузинскими паспортами, которых Грузия была обязана принять в соответствии с действующим договором по реадмиссии.

Среди них 1977 – взрослые, 708 – подростки и дети. По взрослым МВД дает также половую статистику: страны ЕС сочли неприемлемым пребывание на своей территории 1560 грузинских мужчин и 417 женщин.

Чаще всего граждан Грузии в этом году выдворяют из Германии – 1448 депортированных граждан. На втором месте Франция с 452 депортированными в Грузию, на третьем – Ирландия с 243 решениями о выдворении. Около ста граждан Грузии оказались персона нон-грата в Швейцарии и в Греции.

При этом Грузия отказалась принимать 11 граждан, их дальнейшая судьба не уточняется.

Отметим, что, как правило, подлежат выдворению иностранцы, нарушившие правила пребывания в ЕС (людям с грузинскими паспортами позволено посещать страны ЕС на 90 дней каждые полгода без оформления визы). Власти Грузии проводят регулярную работу по профилактике таких нарушений и ужесточают ответственность за организацию нелегальной миграции из республики в Евросоюз. Кроме того, за выдворение должны платить сами депортируемые.